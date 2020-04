VIDEO | Coronavirus, progetto REstart: da settembre robot utilizzati per la disinfezione ambientale

ROMA – La robotica puo’ svolgere un contributo essenziale nell’emergenza da Covid-19 e, in particolare, i robot mobili sono in grado di condurre operazioni di disinfezione in condizioni di totale sicurezza per gli operatori, che possono comandare le operazioni a distanza, senza esporsi al rischio di contaminazione. Questa possibilita’ e’ adesso offerta dal progetto Robotica REstart, che si propone di realizzare e testare a Pisa, presso la Fondazione Monasterio e presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, un drone robotico per la disinfezione ambientale, in grado di essere utilizzato anche in ambienti esterni non sanitari. L’avvio della sperimentazione e’ fissato entro settembre 2020.

IL PROGETTO RESTART

Lo sviluppo del progetto Robotica REstart, che gia’ nel nome lascia intendere un riferimento alla cosiddetta “fase due”, e’ stato reso possibile da una sinergia: Reale Group ha deciso di sostenere e finanziare questa proposta della Fondazione Il Talento all’Opera, l’ente filantropico nato nel gennaio 2020 per iniziativa di alcune importanti imprese per sostenere la formazione e la ricerca di giovani talenti attraverso azioni di fundraising. Il progetto sara’ portato avanti con la supervisione scientifica di Antonio Frisoli, docente di robotica al Laboratorio di Robotica Percettiva dell’Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Percezione) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

COME NASCE RESTART

Robotica REstart nasce grazie a uno spirito “di squadra”, che lo fa rientrare nelle attivita’ di “terza missione”, e che dimostra come sia possibile costruire alleanze e partnership fra attori e soggetti che hanno a cuore il sostegno a progetti di interesse generale: la filantropia istituzionale, la capacita’ di “fare rete” e di attuare fundraising, la capacita’ di ricerca e la “disseminazione” dei suoi risultati. Questo progetto attiva tutte le capacita’ di ricerca applicata presenti nei laboratori di ingegneria e di robotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’obiettivo e’ arrivare alla sperimentazione di robot che riducano il rischio di contagio per gli operatori sanitari che operano in un contesto ospedaliero come in altre strutture sanitarie sul territorio. Il robot mobile proposto sara’ il risultato della riconversione di tecnologie sviluppate in ambito di robotica per ispezione, all’interno di una piattaforma robotica per la disinfezione degli ambienti.

COME FUNZIONA IL ROBOT

Il robot mobile sara’ in grado di muoversi in modalita’ teleguidata, dunque da un operatore a distanza, o in modo semiautonomo e potra’ mettere in sicurezza le superfici di ambienti potenzialmente contaminate, grazie al suo equipaggiamento che oltre a sensori di visione artificiale includera’ a bordo strumenti di disinfezione, quali lampade UV-C o erogatori spray di soluzioni disinfettanti.

ANTONINI (REALE GROUP): “PROGETTO CHE CONIUGA SALUTE, PROTEZIONE DELLE PERSONE E INNOVAZIONE”

“Dall’inizio dell’emergenza, Reale Group, guidata dai valori di mutualita’ e solidarieta’ che ne caratterizzano il modo di fare impresa, e’ scesa in campo, stanziando 5 milioni di euro per sostenere le strutture sanitarie nella gestione dell’emergenza e nello sviluppo di progetti di ricerca volti a combattere il virus. Siamo dunque orgogliosi di collaborare con partner di eccellenza come la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per la realizzazione di questa iniziativa che coniuga salute, protezione delle persone e innovazione“, dichiara Virginia Antonini, responsabile Sostenibilita’ di Gruppo di Reale Group.

GIANI (IL TALENTO ALL’OPERA): “SOSTENERE FORMAZIONE E RICERCA”

“La Fondazione filantropica Il Talento all’Opera e’ ai suoi esordi: la nostra missione e’, come sistema di imprese responsabili e interessate allo sviluppo del talento e del merito, sostenere formazione e ricerca, sollecitando comportamenti donativi. Naturale, quindi, impegnarsi nella lotta al Covid-19 ma saremo presenti e attivi anche nella fase della ‘ricostruzione’ delle nostre comunita’ con progetti ad alto impatto”, commenta Gina Giani, presidente della Fondazione filantropica Il Talento all’Opera.

NUTI (S.ANNA DI PISA): “OTTIMA ESPERIENZA CON LE IMPRESE, DA REPLICARE”

“Questa e’ una esperienza importante di collaborazione fra imprese e universita’ pubblica, da replicare. Abbiamo sviluppato in sinergia un progetto di ricerca subito applicabile, abbiamo raccolto risorse tutte private tramite fundraising e ci accingiamo a offrire alla collettivita’ uno strumento immediatamente utilizzabile nelle strutture sanitarie. E’ la terza missione dell’universita’, oltre formazione e ricerca. Tempi brevissimi, ottima risposta da parte del tessuto imprenditoriale, elevati impatti sociali: queste le linee lungo le quali ci vogliamo muovere come universita’”, sottolinea Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

“E’ cruciale investire gia’ oggi nello sviluppo delle nuove tecnologie che garantiranno la nostra sicurezza di domani nei luoghi e spazi condivisi, quali gli ambienti sanitari, di lavoro, o di attivita’ culturali e sociali. I robot rappresentano un presidio fondamentale per svolgere le attivita’ di sanificazione e igienizzazione, e con questo progetto vogliamo appunto testarne le potenzialita’ con una sperimentazione pilota che verra’ condotta presso la Fondazione Monasterio e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana”, ricorda Antonio Frisoli, responsabile scientifico del progetto.