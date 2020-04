Coronavirus, Omceo Roma consegna 6mila mascherine a operatori sanitari

OMCEO ROMA: “A ROMA E NEL LAZIO R0 INFERIORE A 1”

“A Roma e nel Lazio siamo messi abbastanza bene”, prosegue Magi. “Per la prima volta siamo scesi a 0.9 (R con 0, ndr), quindi la situazione e’ buona. Non dobbiamo pero’ abbassare la guardia perche’ ci vuole poco per far risalire questi numeri rapidamente. Quindi e’ importante che le persone rispettino quelle che sono le distanze, che mettano le mascherine e che siano responsabili. Altrimenti il rischio e’ di bloccarci per tanto tempo e ritrovarci anche economicamente in una situazione molto difficile da recuperare”.

OMCEO ROMA: “DISTRIBUZIONE MASCHERINE, AL LAVORO CON REGIONE E ASL”

Il presidente dell’Omceo Roma aggiunge che “le mascherine in questo momento, fortunatamente, tramite la Protezione civile sono arrivate, quindi ora bisogna organizzare la distribuzione legata ai fabbisogni reali. Stiamo lavorando insieme alla Regione e alle Asl”.

“Oggi- prosegue- abbiamo portato le mascherine che ci hanno consegnato per distribuirle a tutti i medici. Le altre, circa 60mila, le abbiamo consegnate direttamente ai medici che ce le hanno richieste: in particolare liberi professionisti, medici di medicina generale, medici specialistici e le abbiamo portate loro a domicilio o agli indirizzi che ci hanno fornito. Le mascherine sono partite e stanno arrivando ovunque”.