VIDEO | Roma ai tempi del Coronavirus, le immagini della città deserta

ROMA – Roma senza persone e’ la fotografia di una capitale in quarantena. Orfana di romani e turisti, senza auto e rumori, appare sola e a tratti spettrale. Le immagini raccolte in questi giorni dall’agenzia Dire, in varie zone della Capitale, mostrano la citta’ deserta: impressiona vedere via Cristoforo Colombo con i semafori che scattano, ma non ci sono veicoli. Via Appia Nuova e’ desolata e il lungotevere e’ da cartolina. Piazza Trilussa e le vie di Trastevere sono vuote e raccontano della chusura dei locali, con tavolini e sedie incatenati ovunque. Al Gianicolo non c’e’ nessuno a passeggio. Sotto al Colosseo l’atmosfera sembra quasi ‘notturna’, passa solo qualche bus vuoto. E anche dall’alto Roma si mostra cosi’: in volo con l’elicottero della Polizia, ecco le piazze deserte, dal Campidoglio al Pantheon, da San Pietro a piazza Navona.

