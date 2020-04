‘I congiunti’ scatenano l’ironia dei social: pioggia di tweet per #cinecongiunti

ROMA – ‘La guerra dei congiuti’ scatena l’ironia del web. Chiarito una volta per tutto il significato del termine, usato dal Premier Conte per indicare chi si potra’ incontrare a partire dal 4 maggio, gli utenti in rete si divertono e tra meme e quant’altro scatta la ‘gara dei #cinecongiunti‘, che diventa trending topic su Twitter.

Fase 2, il web insorge ed è boom di click per ‘congiunti’

Il meccanismo e’ semplice basta modificare i titoli di celebri film o citazioni cinematografiche, in maniera tale che parlino del tema al centro del dibattito, e il gioco e’ fatto. E’ cosi’ che il primo lungometraggio della Disney viene ribattezzato ‘Biancaneve e i sette congiunti’, che Dart Fener di Star Wars rivela la propria parternita’ a Luke Skywalker presentandosi come ‘suo congiunto’ e che l’amatissima serie americana Friends viene ribattezzata ‘Congiunti’.