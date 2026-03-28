Reggio Emilia, 18 studenti veneti intossicati: accertamenti su un hotel di Salsomaggiore

ROMA – Sospetta intossicazione alimentare per 18 studenti veneti di età compresa tra i 13 e i 16 anni che sono finiti in ospedale dopo essersi sentiti male, ieri pomeriggio, mentre si trovavano in gita d’istruzione al Museo Cervi di Gattatico, nel Reggiano. Sono stati portati all’ospedale di Reggio Emilia, dove sono stati assistiti e poi dimessi. Si sarebbe trattato di una intossicazione alimentare: tutti sono stati già dimessi.

I ragazzi hanno accusato conati e nausea mentre erano al museo e così è scattato l’allarme al 118: sul posto sono arrivate cinque ambulanze che hanno caricato gli studenti – con codici lievi di gravità – per trasportarli al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Le analisi di rito hanno evidenziato come la causa di quei malesseri potrebbe essere stata una intossicazione alimentare. Non ci sono state gravi conseguenze per nessuno dei ragazzi. “Sono tutti in buone condizioni di salute e sono stati dimessi poco dopo. In giornata hanno fatto poi rientro a casa con i loro docenti”, si legge in una nota dell’Ausl reggiana. Il Resto del Carlino fa sapere che saranno avviati accertamenti nell’albergo di Salsomaggiore, in provincia di Parma, dove gli alunni avevano mangiato giovedì sera, per capire se qualche cibo può aver provocato l’intossicazione alimentare.