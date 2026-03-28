Incendio, fumo ed esplosioni a Roma San Paolo dove c’è un accampamento abusivo. Fdi: “Liberarlo”

ROMA – Nel primo pomeriggio di oggi, presso l’area esterna del Centro Sportivo Acd Garbatella 1920, si è sviluppato un incendio nei pressi di un accampamento abusivo occupato da circa trenta persone. Intorno alle 13:10, una violenta deflagrazione ha coinvolto più bombole di gas, alimentando le fiamme e generando una colonna di fumo densa e tossica, visibile su un’ampia porzione del territorio circostante, fino alle zone limitrofe. L’esplosione ha interessato anche un’abitazione vicina, abitata da una coppia di anziani – una donna di 74 anni ed il marito di 80 – attualmente impossibilitati a rientrare in casa ed assistiti dai sanitari accorsi sul luogo dell’incendio. Tempestivo l’intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo, supportati da diverse ambulanze e dai Vigili del Fuoco, che hanno contenuto le fiamme, sebbene persistano ancora focolai visibili a distanza di ore. A farlo sapere, in una nota, sono Piergiorgio Benvenuti e Luca Emanuele, del Dipartimento Ambiente di Fdi di Roma.

FDI: “URGENTE LIBERARE AREE OCCUPATE”

“Al di là delle cause dell’incendio, che saranno accertate dalle autorità competenti- dichiarano Benvenuti ed Emanuele, immediatamente accorsi sul luogo- è urgente intervenire per liberare le aree occupate illegalmente o caratterizzate da accampamenti abusivi, che rappresentano un fattore di insicurezza anche per i costanti fuochi che vengono utilizzati per riscaldamento e per le bombole di gas che vengono utilizzate per cucinare senza nessun rispetto delle norme di sicurezza. È fondamentale garantire maggiore sicurezza e tranquillità in una zona frequentata quotidianamente da giovani, tra impianti sportivi, scuole, strutture universitarie e abitazioni private2.