sabato 28 Marzo 2026

FOTO | Donna cade in un pozzo a Roma al Parco della pace: non era segnalato

La donna è stata salvata dai Vigili del fuoco: nella caduta, è riuscita ad aggrapparsi a una trave e si è fermata a 15 metri di profondità

Data pubblicazione: 28-3-2026 ore 16:55Ultimo aggiornamento: 28-3-2026 ore 20:58

ROMA – La sala operativa del comando di Roma dei Vigili del fuoco ha inviato alle ore 14,40 di oggi in via di Monte Stallonara (RM) presso il Parco della pace, la squadra 11/A con il nucleo Saf per soccorrere a una persona. Una donna mentre camminava con il marito all’interno del parco, infatti, è caduta dentro un pozzo, che non era segnalato.
Durante la caduta si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi a una trave che si trovava all’interno, il personale dei Vigili del fuoco ha approntato varie tecniche per riportare la signora in superfice. La signora è poi stata tirata fuori, ferita ma cosciente ed è stata consegnata ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale.

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di Redazione

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