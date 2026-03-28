“Per un mondo libero dalla guerre”: in migliaia a Roma con le bandiere delle pace. Anche bambini

ROMA – “Per un mondo libero dalle guerre“: recita così lo striscione di apertura del corteo Lo schieramento di forze di Polizia è imponente, sia lungo il tragitto che nella zona del Viminale, mentre un elicottero segue il corteo. Quando la testa del corteo è all’altezza di via Merulana, la coda è ancora a Termini. Tantissime le bandiere del Partito comunista e anche della pace.

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