Il Monaldi contro la famiglia di Domenico: “Proposta non negoziabile e dicevano che era riservata”. Il legale replica ancora: cosa ha detto

NAPOLI – Una proposta “non negoziabile” di cui si sta occupano l’autorità giudiziaria e oltretutto che era stata presentata come “riservata”, che non si aspettavano finisse sui giornali. L’ospedale Monaldi di Napoli replica alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo che oggi attraverso l’avvocato Emilio Petruzzi aveva fatto sapere che una proposta di risarcimento da tre milioni di euro era rimasta del tutto senza risposta da parte del nosocomio. Questa la replica dell’ospedale in una nota firmata di Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli: “L’azienda ha ricevuto una proposta stragiudiziale, il giorno dopo il funerale del piccolo Domenico, espressamente qualificata come riservata, contenente una richiesta risarcitoria di 3.000.000 di euro e formulata in termini dichiaratamente non negoziabili. La vicenda cui la proposta si riferisce è, come noto, attualmente all’esame dell’Autorità giudiziaria nella fase delle indagini preliminari. La valutazione della richiesta risarcitoria impone lo svolgimento di approfondite valutazioni tecnico-legali, anche alla luce degli accertamenti in corso e, per loro natura, non possono essere compresse entro i rigidi termini unilaterali indicati dalla controparte. Non può pertanto parlarsi di mancata apertura di una trattativa, in assenza di un effettivo spazio negoziale nella proposta ricevuta. Sorprende, inoltre, che una comunicazione qualificata come strettamente riservata venga oggi utilizzata in sede pubblica, con modalità che non appaiono coerenti con la natura dell’interlocuzione stragiudiziale e che non favoriscono un confronto sereno nelle sedi proprie con l’avvocatura dell’Azienda”.

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Prosegue quindi Iervolino: “Solo martedì 24 marzo è pervenuta una richiesta di incontro della controparte, che l’Ufficio Legale ha immediatamente preso in carico, avviando le necessarie attività organizzative. Tale iniziativa è stata tuttavia preceduta da una evidente strategia di esposizione mediatica della vicenda, che rischia di sovrapporre il piano della comunicazione a quello, ben diverso, del corretto confronto tecnico-giuridico. Il percorso transattivo, dunque, si svolge nel rispetto delle procedure e delle norme a tutela dell’interesse pubblico, secondo l’istruttoria degli uffici competenti. Con l’occasione si precisa che la piantumazione dell’ulivo è un’iniziativa che il personale tutto dell’Azienda ha maturato spontaneamente, è stata apprezzata dalla signora Patrizia e dal signor Antonio che – ancora una volta – hanno riferito di non nutrire sentimenti di rancore verso i medici e gli infermieri, pur chiedendo legittimamente giustizia per quanto accaduto. Una richiesta di giustizia alla quale ci siamo sempre associati e che tutti noi vogliamo con determinazione”.

IL LEGALE PETRUZZI REPLICA: “IL DIALOGO LO ABBIAMO CERCATO”

“Questo Studio ha cercato il dialogo. Lo ha cercato con la proposta originaria. Lo ha cercato con la seconda Pec a scadenza del termine. Lo ha cercato con la richiesta del 24 marzo. In tre occasioni documentate, l’Azienda non ha risposto. Non è questa difesa a dover giustificare la propria condotta”: così replica l’avvocato Francesco Petruzzi in una lunga nota in risposta alla presa di posizione dell’azienda. Petruzzi precisa che la lettera aperta pubblicata “non conteneva alcun riferimento agli aspetti tecnici, economici o negoziali della proposta — nessuna cifra, nessuna condizione, nessun termine. Ciò che questa difesa ha scelto di rendere pubblico, decorso inutilmente il termine assegnato, non è il contenuto della proposta: è il silenzio dell’Azienda”.

Il legale aggiunge inoltre che “la ricostruzione cronologica offerta dall’Azienda è inesatta e va rettificata” e precisa che anche dopo la seconda mail Pec l’azienda ha mantenuto la linea del silenzio e della mancata risposta. “Invocare le indagini a carico di singoli sanitari per non rispondere a una proposta transattiva civile non è una giustificazione giuridica: è una confusione concettuale — o una scelta deliberata”.

Infine, Petruzzi accusa l’ospedale di aver cercato di dividere i genitori dal legale. Scrive infatti: “Il passaggio più grave della nota aziendale riguarda le dichiarazioni asseritamente rese dai signori Caliendo Mercolino. È fatto noto a questo Studio che la Direzione Generale del Monaldi ha contattato direttamente la signora Patrizia, madre di Domenico, bypassando il difensore e in assenza di qualsiasi comunicazione a questo Studio. Quando l’Azienda ha scelto di non dare seguito alla trattativa, la famiglia, nel pieno e confermato rapporto di fiducia con il proprio legale, ha coerentemente scelto di non proseguire nemmeno sul piano dell’interlocuzione diretta. Il tentativo operato nella nota odierna di scindere la posizione dei genitori da quella del loro difensore, utilizzando a fini pubblici dichiarazioni ottenute in una interlocuzione dalla quale il difensore era stato deliberatamente escluso, appare una condotta artata e strategicamente orientata a delegittimare il mandato difensivo”.