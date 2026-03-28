sabato 28 Marzo 2026

Il peschereccio iraniano preso dai pirati? Individuato Al Waseemi 786

Sarebbe stato individuato nelle acque di Mudug, regione della Somalia

di Silvia Mari De SantisData pubblicazione: 28-3-2026 ore 15:07Ultimo aggiornamento: 28-3-2026 ore 15:07

ROMA – Sarebbe stato individuato nelle acque di Mudug, regione della Somalia, il peschereccio Al Waseemi 786, battente bandiera iraniana. A dare la notizia fonti riservate: “stesse sovrastrutture, stesso scafo. Non anima viva in coperta”. Nave Bianchi (impegnata nell’operazione Atalanta), confermano fonti riservate, lo starebbe ombreggiando, per capire se effettivamente ci siano pescatori ostaggio dei pirati. L’equipaggio a bordo risultava di 24 persone. Un sambucco durante un’ispezione, giorni fa, avrebbe riferito di un’azione portata avanti da una decina di pirati armati con fucili RPG7 e AK47.

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