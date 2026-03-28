sabato 28 Marzo 2026

Governo, i capigruppo delle opposizioni in pressing: “Meloni riferisca sulle linee dell’esecutivo”

La lettera inviata ai presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana: "Avvenimenti che impongono chiarezza"

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 28-3-2026 ore 11:57Ultimo aggiornamento: 28-3-2026 ore 11:58

ROMA – “Sollecitare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché, alla luce dell’esito del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo e dopo le successive dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro, del capo di Gabinetto dello stesso ministero Giusi Bartolozzi e della ministra del Turismo Santanchè, riferisca in Aula circa le linee di indirizzo del governo”. Lo si legge in una lettera inviata ai presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana su proposta delle capigruppo di Iv Raffaella Paita e Maria Elena Boschi, e sottoscritta dai presidenti dei gruppi Pd, M5S e Avs di Senato e Camera. “È del tutto evidente che i suddetti avvenimenti impongono chiarezza e una specifica assunzione di responsabilità nei confronti delle Camere e degli elettori circa le prospettive dell’agenda governativa”, concludono.

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