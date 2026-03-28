Tg Commissioni, l’edizione di sabato 28 marzo 2026

ROSSI IN VIGILANZA RAI: AZIENDA IN SALUTE

La commissione di vigilanza Rai è tornata a riunirsi con l’audizione dell’amministratore delegato di viale Mazzini Giampaolo Rossi. Per la presidente Barbara Floridia del M5S, l’appuntamento rappresenta “un passaggio decisivo, il primo atto concreto dopo un lungo periodo di inattività”. Nella sua relazione, l’ad ha sottolineato le perfomance dell’azienda: a fronte di un calo degli spettatori per la tv tradizionale, la Rai si è difesa con i grandi eventi, ha detto Rossi citando il caso di Sanremo: “L’edizione 2026 è stata la quarta più seguita dal 1997”, ha rivendicato. Poi ha ricordato l’avvio della regolarizzazione dei 127 precari e l’aumento del 10% delle ore in prima trasmissione dei programmi di approfondimento.

LEGGE ELETTORALE, MARTEDÌ AL VIA ITER IN COMMISSIONE

Partirà la prossima settimana l’iter parlamentare della legge elettorale. Durante l’Ufficio di presidenza in commissione Affari costituzionali alla Camera, il presidente Nazario Pagano di Forza Italia ha annunciato che martedì prossimo ci sarà l’incardinamento formale del testo della maggioranza, firmato da tutti i capigruppo del centrodestra. Il provvedimento sarà abbinato ad altre otto proposte di legge sulla materia, anche delle opposizioni. “La legge elettorale deve seguire principi che riguardano sia il premio di maggioranza, che l’eventuale ballottaggio, che le candidature a liste bloccate”, ha rimarcato il presidente della Consulta, Giovanni Amoroso.

GIUSTIZIA, SLITTA DISCUSSIONE EMENDAMENTI SU RIFORMA FORENSE

Slitta in commissione Giustizia la discussione sugli emendamenti relativi alla riforma forense e alla proposta di legge per la pubblicità delle sentenze di proscioglimento. La richiesta è stata avanzata dalle opposizioni, ma sostenuta dallo stesso presidente Ciro Maschio di FdI. “Stiamo esaminando provvedimenti importanti”, ha detto Devis Dori, capogruppo di Avs in commissione Giustizia. “Siamo in attesa che venga risolto il caos al ministero della Giustizia provocato dalle dimissioni del capo di gabinetto e di un sottosegretario”, ha spiegato.

BUONFIGLIO (CONI): SUCCESSI SPORT FRUTTO MODELLO CONSOLIDATO

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio mercoledì è stato ascoltato in commissione Cultura: “Dietro ogni medaglia c’è un lavoro pluriennale: i successi olimpici e tutti i successi dello sport non sono frutto di eventi casuali ma di un modello sportivo consolidato e strutturato”, ha detto Buonfiglio, che ha rivendicato come “negli ultimi 30 anni l’Italia rientra stabilmente tra le prime dieci nazioni al mondo per medaglie conquistate”. Sul fronte della riforma della giustizia sportiva, il numero uno del Coni ha fatto sapere che a giugno arriverà il testo: “Vogliamo renderci promotori di alcuni elementi migliorativi dell’attuale impianto normativo”, ha detto.