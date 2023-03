Nasce la partnership Dire-Aps, agenzia nazionale del Senegal

ROMA – Con quasi 65 anni di esperienza e un centinaio di giornalisti sparsi in tutti il territorio nazionale, l’Agence de presse Sénégalaise (Aps) è un punto di riferimento per il Senegal ma “da qualche anno ha deciso di rinnovarsi, affiancando al suo lavoro quotidiano più tradizionale anche l’audiovisivo, con pillole video capaci di raggiungere sia il pubblico nel Paese che all’estero, e continuare ad affermarci come una tra le migliori realtà editoriali dell’Africa francofona”. Parola di Thierno Ahmadou Sy, direttore generale dell’Aps. Intervistato dall’agenzia Dire nella sua sede romana, il giornalista – che vanta anche la conduzione del telegiornale per l’emittente pubblica – è venuto in Italia per presentare le principali novità della sua agenzia, come “il lancio il prossimo 1 aprile di ‘Vitrine’, una rivista che, come suggerisce il nome, spalanca una finestra sul Senegal. Proporrà una larga copertura dei principali temi dell’attualità del Paese”.

Il viaggio nel Paese europeo punta anche a “incontrare i cronisti italiani“. Tappa quindi all’agenzia Dire, una realtà che secondo il direttore di Aps “vanta una sensibilità profonda verso le comunità africane residenti come quella senegalese, e le accompagna. Nei prossimi giorni- dichiara Ahmadou Sy- stipuleremo una partnership per lavorare ancora più strettamente: vogliamo far conoscere ai cittadini le relazioni che ci legano e soprattutto mostrare come vivono gli italiani in Senegal e i senegalesi in Italia” che contano “oltre centomila persone”. Perché tra i due Paesi “la cooperazione è molto dinamica, come ha detto il nostro ambasciatore Papa Abdoulaye Seck. Vantiamo una storica amicizia, l’Italia ci accompagna in tanti settori importanti come l’agricoltura, quindi per noi siete un alleato strategico”.

“Conoscere Thierno Ahmadou Sy, direttore dell’Agenzia di stampa nazionale del Senegal, è stato molto istruttivo per conoscere una realtà importante che sta conquistando sempre più spazio nel campo dell’informazione africana” aggiunge il direttore della Dire, Nicola Perrone, a margine dell’incontro. “Da anni- prosegue Perrone- l’agenzia Dire collabora con le associazioni delle diaspore italiane, e quella senegalese è tra le più significative. Con il direttore Ahmadou abbiamo deciso di avviare una collaborazione DIRE-APS non solo per valorizzare il lavoro quotidiano delle due realtà – con un occhio agli italiani che vivono in Senegal e ai senegalesi italiani – ma anche per procedere insieme nella realizzazione di nuovi progetti editoriali” conclude.