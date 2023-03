Rai 1 festeggia i 30 anni di carriera di Laura Pausini con un docufilm

ROMA – Non si ferma la festa per i primi 30 anni di carriera di Laura Pausini. Anche Rai 1 omaggia l’artista e lo fa con un docufilm che vedremo sul piccolo schermo.

QUANDO ANDRÀ IN ONDA

Andrà in onda il 4 aprile a partire dalle 20.35. Per quella sera salterà, così, la puntata quotidiana de I soliti Ignoti di Amadeus per lasciare spazio alla pellicola diretta da Dario Garegnani. Protagonista assoluta Laura, che è anche autrice insieme al regista dello speciale.

COSA VEDREMO

L’artista racconterà il viaggio che dalla vittoria di Sanremo il 27 febbraio 1993 con “La solitudine” l’ha portata fino ad oggi. Un’intervista intima a Laura, sullo sfondo di un teatro, è il fil rouge del docu dal titolo “Laura 30”.

Tra le immagini le riprese tra palco e dietro le quinte della speciale maratona live che la Pausini ha realizzato tra il 26 e il 27 febbraio scorsi. Due continenti, tre città, tre concerti in sole 24 ore. Un’impresa per Laura che ha viaggiato tra New York, Madrid e Milano.

LA CASA DI SOLAROLO DIVENTA UN MUSEO

La festa per i 30 anni di Laura Pausini come artista durerà per tutto l’anno. Tra le prossime iniziative c’è la trasformazione in museo della casa di famiglia a Solarolo, dove la cantante è nata e ha vissuto fino ai 18 anni. L’abitazione, ora sottoposta ai lavori necessari per renderla fruibile al pubblico, è attualmente la sede del fanclub di Laura. Dentro, da anni il padre conserva cimeli, regali dei fan, premi e abiti importanti. Tra questi la giacca blu indossata durante la finale di Sanremo 1993. Ancora, però, non c’è una data di apertura.

IL TOUR MONDIALE

La parte più importante della festa sarà live. Laura Pausini, che qualche giorno fa ha sposato il compagno di lunga data Paolo Carta, partirà in tour a partire da dicembre. A giugno l’anteprima di 5 date a piazza San Marco a Venezia (30 giugno, 1 e 2 luglio) e a Plaza de Espana a Siviglia (21 e 22 luglio). L’8 dicembre, poi, la partenza da Rimini della leg italiana, dal 27 gennaio 2024 quella europea, dal 28 febbraio 2024 quella latina e dal 21 marzo 2024 quella americana.

ANTEPRIMAWORLDTOUR

30 GIUGNO – VENEZIA @ PIAZZA SAN MARCO

1 LUGLIO – VENEZIA @ PIAZZA SAN MARCO

2 LUGLIO – VENEZIA @ PIAZZA SAN MARCO

21 LUGLIO – SIVIGLIA @ PLAZA DE ESPAÑA

22 LUGLIO – SIVIGLIA @ PLAZA DE ESPAÑA

ITALIAN INDOOR LEG

8 DICEMBRE – RIMINI @ STADIUM

12 DICEMBRE – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

13 DICEMBRE – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (NUOVA DATA)

19 DICEMBRE – MANTOVA @ PALA UNICAL

22 DICEMBRE – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

26 DICEMBRE – EBOLI (SA) @PALA SELE

29 DICEMBRE – BARI @ PALA FLORIO

30 DICEMBRE – BARI @ PALA FLORIO (NUOVA DATA)

6 GENNAIO 2024 – PADOVA @ ARENA SPETTACOLI PADOVAFIERE

9 GENNAIO 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

12 GENNAIO 2024 – TORINO @ PALA ALPITOUR

15 GENNAIO 2024 – BOLZANO @ SPARKASSE ARENA

17 GENNAIO 2024 – MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

18 GENNAIO 2024 – MILANO @ MEDIOLANUM FORUM (NUOVA DATA)

EUROPEAN INDOOR LEG

27 GENNAIO 2024 – MADRID (SPAIN) @ WIZINK CENTER

29 GENNAIO 2024 – BARCELONA (SPAIN) @ PALAU ST JORDI

3 FEBBRAIO 2024 – LISBOA (PORTUGAL) @ ALTICE ARENA

10 FEBBRAIO 2024 – BRUXELLES (BELGIUM)@ FOREST NATIONAL

12 FEBBRAIO 2024 – PARIS (FRANCE)@ ACCOR ARENA

15 FEBBRAIO 2024 – ZURICH (SWITZERLAND) @ HALLENSTADION

16 FEBBRAIO 2024 – STUTTGART (GERMANY) @ SCHLEYER HALLE

LATAM LEG

28 FEBBRAIO 2024 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

2 MARZO 2024 – SAO PAULO (BRAZIL) @ ESPAÇO UNIMED

6 MARZO 2024 – LIMA (PERU) @ EXPLANADA DE UNALM

8 MARZO 2024 – QUITO (ECUADOR) @COLISEO RUMIÑAHUI

10 MARZO 2024 – BOGOTA (COLOMBIA) @MOVISTAR ARENA

16 MARZO 2024 – MEXICO DF (MEXICO) @ARENA CDMX

18 MARZO 2024 – MONTERREY (MEXICO) @ARENA MONTERREY

USA LEG

21 MARZO 2024 – HOUSTON (TEXAS) @ SMART FINANCIAL CENTRE

23 MARZO 2024 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ YOUTUBE THEATER

28 MARZO 2024 – ORLANDO (FLORIDA) @ DR. PHILLIPS CENTER

30 MARZO 2024 – MIAMI (FLORIDA) @MIAMI DADE ARENA

04 APRILE 2024 – CHICAGO (ILLINOIS) @ROSEMONT THEATRE

06 APRILE 2024 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN