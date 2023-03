Il giudice dice no: il padre di Saman non sarà rilasciato su cauzione

REGGIO EMILIA – Shabbar Abbas resta in carcere in Pakistan. Il magistrato locale ha infatti rigettato questa mattina la richiesta dell’avvocato del padre di Saman di rilasciare l’uomo su cauzione. Il 46enne, quindi, attenderà ancora dietro le sbarre gli sviluppi della sua eventuale estradizione in Italia, dove deve rispondere con la moglie (latitante) e altri tre parenti, dell’omicidio della figlia per difendere l’onore della famiglia.

LEGGI ANCHE: Omicidio Saman, pronta la richiesta per processare il padre in video. Zio e cugino chiedono uno sconto di pena



A proposito del processo iniziato davanti alla Corte d’Assise di Reggio Emilia, c’è intanto attesa per l’udienza di venerdì prossimo quando Shabbar potrebbe videocollegarsi con l’aula del tribunale reggiano. Questo stando a quanto ha fatto intendere il suo avvocato pakistano, in una mail al suo omologo in Italia Simone Servillo.