Laurea honoris causa a Ivano Fossati: l’artista dottore all’Università di Genova

ROMA – Dottore in Letterature Moderne e Spettacolo. L’Università di Genova ha conferito nel pomeriggio del 27 marzo la Laurea honoris causa a Ivano Fossati. Il cantautore e polistrumentista, nato nel capoluogo ligure, ha ricevuto emozionato l’onorificenza che “intende riconoscere la qualità di un artista che rappresenta una componente significativa della vita culturale di Genova degli ultimi 50 anni”.

La laurea sottolinea, inoltre, “la coerenza dell’attività di Fossati con alcune linee di ricerca e didattica del dipartimento, sempre più attento a valorizzare le interazioni tra parola, poetica, musica e spettacolo, dipartimento in cui lo stesso ha svolto apprezzate attività di insegnamento”.

UNA LAUREA INASPETTATA

L’onorificenza è “per forza inaspettata” per Fossati, che ha tenuto anche una lectio magistralis dal titolo “Ispirazione, pensiero e sintesi nella musica discografica”. “La sorpresa- dice- sta nel fatto che altre persone pensano che nel tuo lavoro di tanti anni ci sia stato qualcosa di buono. Improvvisamente scopri che agli altri è piaciuto in maniera tale da doverti premiare e allora la sorpresa si raddoppia“.

DIECI ANNI LONTANO DALLE SCENE

Dieci anni fa, nel 2012, dopo tanti successi e collaborazioni, il ritiro dalle scene: “Penso sia stata la scelta giusta, non sento il desiderio di tornare indietro. Ci sono cose nella vita che si sbagliano, ma ogni tanto ci si azzecca, si fa una cosa giusta e per me quella è stata giusta”.