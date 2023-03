VIDEO | A Viva Rai 2 l’omaggio di Fiorello a Gianni Minà e la sua celebre parodia

ROMA – “Il cronista dei grandi”. Così Rosario Fiorello ha ricordato, nella puntata di oggi di ‘Viva Rai 2’, il giornalista Gianni Minà, morto ieri all’età di 84 anni a Roma. Lo showman siciliano, ai tempi della trasmissione ‘Viva Radio 2’, ne aveva fatto anche una parodia ironizzando sull’impressionante numero di personaggi conosciuti, intervistati e frequentati da Minà: “Lui ne era molto divertito, io ero affezionato a lui”, ha detto Fiorello.

L’IMITAZIONE DI GIANNI MINÀ DI FIORELLO

Il conduttore di ‘Viva Rai 2’ ha anche rivelato come era nata l’idea della parodia, in cui Fiorello/Minà iniziava i suoi sketch con la celebre frase: “Eravamo io…” e giù un elenco sterminato di personaggi di tutti i tipi. “Una volta lo incontrai nei corridoi di via Asiago – ha raccontato Fiorello -, aveva sotto il braccio una serie di giornali e gli cadde una fotografia. Io la presi e vidi che c’erano Gianni Minà, il Dalai Lama, Robert De Niro e Ivana Spagna. Allora gli chiesi come avesse fatto a metterli tutti insieme e Gianni mi rispose: ‘Sai, gli incontri della vita…’.