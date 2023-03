È morto a 84 anni il giornalista Gianni Minà, l’uomo che dava del tu ai grandi della Storia

ROMA – “Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca“. Con questo messaggio postato sui profili social, la famiglia dello storico giornalista e scrittore ne ha annunciato la morte nella serata di ieri. Gianni Minà aveva 84 anni ed è morto a Roma. “Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità“, conclude la famiglia Minà.

CHI ERA GIANNI MINÀ

Minà era nato a Torino nel 1938 e ha avuto una lunghissima carriera nella carta stampata e in tv, con reportage e storiche interviste televisive come quelle a Muhammad Alì, Fidel Castro, il subcomandante Marcos e Diego Armando Maradona. Nel 1981 ha ricevuto il Premio Saint Vincent come miglior giornalista televisivo dell’anno dal presidente della Repubblica Sandro Pertini. E nel 2007 il Premio Kamera della Berlinale per la carriera, il più prestigioso premio al mondo per documentaristi.

Per comprendere la grandezza del personaggio e la sua rete di relazione, basti pensare alla storica foto scattata in un ristorante di Trastevere durante una serata d’estate: con Gianni Minà ci sono Muhammad Alì, Robert De Niro, Gabriel Garcia Marquez e Sergio Leone. Tutti riuniti a un tavolo da un sorridente Gianni Minà, l’uomo che dava del tu ai grandi della Storia.

“Perdiamo un giornalista originale, attento e mai banale, un uomo che amava la cultura. Ciao Gianni”, ha commentato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

LA CAMERA ARDENTE DI GIANNI MINÀ

La camera ardente del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Gianni Minà sarà allestita domani, mercoledì 29 marzo, in Campidoglio nella Sala della Protomoteca, con l’apertura dalle ore 10 alle ore 19. È raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2. Lo fa sapere una nota del Comune di Roma.