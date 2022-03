Padre Giulio Albanese: “Putin è sacrilego quando cita il Vangelo”

ROMA – “Quando Vladimir Putin cita il Vangelo e cita San Giovanni, compie un gesto sacrilego perché le parole di Dio sono riferite al martirio non violento”. Il missionario e scrittore Padre Giulio Albanese lo dice oggi a Roma in riferimento al discorso pronunciato dal presidente russo Vladimir Putin due settimane fa allo stadio Luzniki di Mosca, nel corso della celebrazione dell’ottavo anniversario dell’annessione unilaterale della Crimea. Il presidente russo ha citato una frase di Gesù nel Vangelo di Giovanni, in riferimento ai soldati russi al fronte in Ucraina: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici“.

Nel corso della presentazione di un libro del giornalista di dell’agenzia Agi Luca Mariani, dedicato al terrorismo di matrice suprematista e xenofoba, padre Albanese ha parlato di Putin, menzionato più volte nel testo perché il presidente russo viene indicato come un potenziale alleato della rete eversiva di estrema destra da Anders Breivik, autore di un attentato che nel 2011 in Norvegia causò 77 vittime. Il religioso, missionario comboniano e giornalista, ha anche parlato della Chiesa ortodossa di Mosca, il cui Patriarca Kirill ha più volte espresso il sostegno all’offensiva militare russa.

“Il patriarcato di Mosca dimostra di essere in grande difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l’impianto della ‘Terza Roma’ promosso molto da Putin”, ha affermato Padre Albanese, che ha poi spiegato: “Questa concezione è costituita dalla connessione dell’imperium e dal sacerdortium: il primo è un potere politico espansivo che però non può prescindere dal secondo per la sua legittimazione”. Una dinamica questa, che si presta a “logiche nazionaliste e sovraniste”.