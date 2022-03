Sanità, Ricci: “Marche Nord non è l’eccellenza che vorremmo”

PESARO – “Riceviamo periodicamente lamentele sull’ospedale e per quanto all’ospedale ci siano tantissime professionalità, gente competente e appassionata, non è l’eccellenza che vorremmo. L’azienda ospedaliera non è l’eccellenza che il nord delle Marche merita”. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in giornate ‘calde’ per la sanità pesarese che hanno visto nei giorni scorsi l’ex direttore del Pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Marche Nord Umberto Gnudi rassegnare le dimissioni dall’ospedale, va a muso duro contro l’azienda e la Regione.

“Non è la prima volta che medici importanti se ne vanno da Pesaro, negli ultimi anni è successo più volte- aggiunge Ricci- quindi credo che dopo aver raggiunto un accordo con la Regione sul sito del nuovo ospedale è ora di ragionare sul funzionamento dell’azienda che per noi è indispensabile e che vogliamo rilanciare e rafforzare anche con un nuovo accordo territoriale. Il caso di Gnudi non è un caso isolato e non possiamo sempre dire che va tutto bene ‘madama la marchesa’. Non può essere che ogni volta che c’è qualcuno che prova a dire qualcosa viene azzittito. Senza accusare nessuno bisogna però affrontare le cose seriamente mettendo sul piatto i problemi e facendo in modo che l’azienda possa essere un’eccellenza interregionale”.

E invece, ricorda il primo cittadino pesarese, negli ultimi anni la mobilità passiva di Marche Nord verso l’Emilia-Romagna o altre Regioni è addirittura aumentata. “Negli ultimi anni, dati pre covid alla mano, la mobilità passiva è aumentata e questo per noi non è possibile- continua Ricci-. Se i pesaresi continuano a curarsi fuori dalle Marche va a discapito di tutta la regione.

Gnudi può avere usato dei toni esagerati ma andava capita anche l’esasperazione del momento. E non si può rispondere ad una critica, magari anche esagerata, con una conferenza stampa di tutti gli altri primari che invece dicono che va tutto bene. È un metodo sbagliato. Quando ci sono i problemi vanno affrontati senza isolare chi ha qualcosa da dire contro”.

Sul caso Gnudi, nei mesi scorsi finito alla ribalta anche delle cronache nazionali per le sue dure posizioni nei confronti dei No vax e per le critiche espresse alla stessa azienda ospedaliera, Ricci ha scelto con chi stare. “Proporrò all’assise la benemerenza della città per Umberto Gnudi, al quale va la mia gratitudine, vicinanza e il mio grande in bocca al lupo- conclude Ricci, che poi aggiunge-. Ho infine chiesto al presidente del consiglio comunale Marco Perugini di mettere in calendario una seduta consiliare sulla sanità. Sappiamo che la salute è una competenza regionale ma il Comune e la Provincia devono svolgere un ruolo forte”.