VIDE0 | Agli Oscar 2022 Will Smith schiaffeggia Chris Rock

ROMA – Will Smith ha finalmente vinto il tanto agognato Oscar, ma la sua presenza alla 94esima edizione degli Academy Awards, che si è svolta nella notte a Los Angeles, non verrà ricordata per questo. L’attore è stato protagonista di un brutto episodio, a seguito di uno sketch di Chris Rock , il quale ha ironizzato sul look di sua moglie, rasata a causa di problemi di alopecia. Smith è salito sul palco del Dolby Theater e ha tirato uno schiaffo al comico, poi, tornato in platea, gli ha urlato contro: “Tieni fuori mia moglie da quella fottuta bocca”. “Era uno scherzo amico- si è scusato Rock-. Wow! Questa verrà ricordata come la più grande serata nella storia della tv”, ha dichiarato aggiunto.

Will Smith, alla sua quarta nomination, ha conquistato ieri sera l’ambita statuetta come Miglior attore protagonista, per il film ‘Una famiglia vincente – King Richard‘. La pellicola ripercorre la vita di Richard Williams, un padre imperterrito che ha contribuito a formare due delle atlete più dotate di tutti i tempi, che hanno cambiato lo sport del tennis per sempre.