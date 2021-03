Bonaccini: “Nessuna regione può acquistare vaccini senza l’ok dell’Ema”

ROMA – “Non manca l’organizzazione, mancano le dosi”, dichiara il governatore dell’Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a Mezz’ora in più su Rai3, parlando del piano vaccinale. “Nessuna regione può acquistare vaccini senza l’autorizzazione di Ema o Aifa”, precisa Bonaccini sull’ipotesi che qualche regione acquisti il vaccino Sputnik. “Nessuno può acquistarle, anche volendo”, conclude.

BONACCINI: “INFERMIERI E MEDICI DEVONO ESSERE VACCINATI”

“Infermieri e medici devono essere vaccinati. È scandaloso che chi deve tutelare la propria vita e quella degli altri rimanga al suo posto se non si vuole vaccinare, sarebbe clamoroso che restasse al suo posto”, dichiara Bonaccini per il quale bisogna “inserire una norma per cui chi si rifiuta di vaccinarsi va a svolgere un’altra mansione“.

BONACCINI: “ENTRO APRILE TUTTI ULTRA 80ENNI IMMUNIZZATI“

“In Emilia Romagna entro fine aprile tutti gli ultra 80enni saranno vaccinati con le due dosi”, assicura il Bonaccini.