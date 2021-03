ROMA – Nuovo appuntamento, domenica 28 marzo alle 20.00 su Rai3, con ‘Che tempo che fa‘ di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ospiti della puntata la ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli e Roberto Burioni.

E ancora: Piero Angela, che ha appena festeggiato il 40° anniversario del suo storico programma divulgativo “Quark”, dal 1995 diventato “Superquark”; Francesca Michielin e Fedez, reduci dal successo di Sanremo con il brano già Disco d’Oro “Chiamami per nome” che ha superato le 17 milioni di views su YouTube; Alessia Marcuzzi; Christian De Sica, dal 3 aprile protagonista in prima serata su Rai1 del varietà “Una serata tra amici”.

A chiudere la serata, ‘Che Tempo Che Fa – Il tavolo’ con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Enrico Brignano, Ale e Franz; ospiti Orietta Berti e Max Pezzali dal 30 marzo in libreria con “Max 90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”; torna anche al Tavolo Francesca Michielin.