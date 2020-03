Burioni: “State tappati in casa, irrealistico pensare a riaperture”

ROMA – “Dobbiamo cominciare a pensare a una ripresa delle nostre vite: non possiamo continuare a stare in casa al fine di rimanere in casa per sempre. Però dobbiamo anche sapere che in questo momento la situazione è ancora talmente grave da rendere irrealistico qualunque progetto di riapertura a breve“. Così Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in un post su Facebook.

“Siccome qualcuno ha difficoltà a comprendere il testo scritto, sono più chiaro- prosegue Burioni- Al momento bisogna stare tappati in casa, altrimenti si vanificano i sacrifici che abbiamo fatto fino ad ora, punto e basta”.