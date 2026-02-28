Napoli, recuperata la balenottera morta nel porto: maxi operazione della Guardia Costiera

NAPOLI – Una balenottera comune di circa 10-12 metri è stata trovata morta nel porto di Napoli, vicino al Molo Beverello. La scoperta ha subito fatto scattare l’allerta: il cetaceo galleggiava a rischio per le imbarcazioni in transito. La Guardia Costiera ha così coordinato le prime operazioni di messa in sicurezza, con l’aiuto dei cantieri navali Piloda Shipyard, che hanno messo a disposizione una gru gigantesca per sollevare la carcassa dall’acqua. Poi il cetaceo è stato trasferito in sicurezza su un mezzo autorizzato per il trasporto.

L’operazione è stata guidata dall’ASL Napoli 1 Centro, con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno e dei Centri regionali Criuv e Crissap, che seguiranno le analisi per capire le cause della morte.

Nei giorni scorsi l’animale era già stato avvistato da cittadini e operatori portuali, generando sorpresa e curiosità. La gestione del recupero segue le procedure standard per i grandi cetacei, per garantire sicurezza pubblica e tutela dell’ambiente.

Le operazioni, sottolineano dall’Azienda sanitaria, si sono svolte con il massimo rigore sanitario, garantendo il controllo della dispersione nell’area di materiale organico potenzialmente a rischio e l’integrità delle spoglie che sono state immediatamente trasferite presso uno stabilimento individuato per lo stoccaggio temporaneo in attesa degli esami autoptici per l’accertamento delle cause di morte.