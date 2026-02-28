sabato 28 Febbraio 2026

BigMama bloccata a Dubai dopo l’escalation in Medio Oriente: “Sentiamo i missili sopra la testa, siamo terrorizzati”

La cantante ha raccontato di essere bloccata a Dubai insieme ad altri italiani, dopo che lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti è stato chiuso

di Serena TropeaData pubblicazione: 28-2-2026 ore 19:51Ultimo aggiornamento: 28-2-2026 ore 19:51

ROMA – “Vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi, noi siamo qui, siamo in tantissime e vogliamo tutti tornare a casa”. La rapper BigMama ha la voce spezzata mentre si rivolge ai suoi follower sui social. La cantante ha raccontato di essere bloccata a Dubai insieme ad altri italiani, dopo che lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti è stato chiuso a seguito dell’escalation militare in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Secondo quanto riporta, il volo che avrebbe dovuto riportarla in Italia è stato dirottato in pieno deserto prima di atterrare nella città, e ora lei e i suoi compagni di viaggio si trovano in hotel con l’obbligo di rimanere al chiuso: “Stamattina io sono partita dall’aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell’hotel e di fare attenzione il più possibile“.

