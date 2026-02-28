Sanremo 2026, la notte infinita: il vincitore (forse) entro le 2. La scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti

ROMA – Stasera si alza il sipario sulla tanto attesa finale del Festival di Sanremo 2026, e su Rai 1 tutti si preparano a scoprire chi tra i 30 Big vincerà la 76ª edizione della kermesse canora, affidata alla conduzione e direzione artistica di Carlo Conti insieme a Laura Pausini. “Il risultato è davvero imprevedibile”, ha sottolineato Conti durante l’incontro con i giornalisti, evidenziando l’equilibrio tra i finalisti. I 30 Big, alla prova finale, si esibiranno a partire dalle 20.35 giudicati dalle tre giurie: Televoto (per il 34% ) giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle radio (33%). Al voto di questa sera sarà associato quello delle votazioni arrivate nelle prime tre serate.

Ad affiancare Conti e Pausini nel corso della maratona televisiva ci saranno la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti e il comico Nino Frassica. Tra gli ospiti più attesi spicca Andrea Bocelli, mentre Pausini tornerà a esibirsi con un medley dei suoi brani più amati. Dal Suzuki Stage di piazza Colombo arriveranno i Pooh, pronti a celebrare sei decenni di carriera.

L’ORDINE DI USCITA DEI CANTANTI E LA SCALETTA DELLA FINALE

01 – FRANCESCO RENGA “Il meglio di me”

02 – CHIELLO “Ti penso sempre”

03 – RAF “Ora e per sempre”

04 – BAMBOLE DI PEZZA “Resta con me”

05 – LEO GASSMANN “Naturale”

06 – MALIKA AYANE “Animali notturni”

07 – TOMMASO PARADISO “I romantici”

08 – J-AX “Italia starter pack”

09 – LDA & AKA 7EVEN “Poesie clandestine”

10 – SERENA BRANCALE “Qui con me”

11 – PATTY PRAVO “Opera”

12 – SAL DA VINCI “Per sempre sì”

13 – ELETTRA LAMBORGHINI “Voilà”

14 – ERMAL META “Stella stellina”

15 – DITONELLAPIAGA “Che fastidio!”

16 – NAYT “Prima che”

17 – ARISA “Magica favola”

18 – SAYF “Tu mi piaci tanto”

19 – LEVANTE “Sei tu”

20 – FEDEZ & MASINI “Male necessario”

21 – SAMURAI JAY “Ossessione”

22 – MICHELE BRAVI “Prima o poi”

23 – FULMINACCI “Stupida fortuna”

24 – LUCHÈ “Labirinto”

25 – TREDICI PIETRO “Uomo che cade”

26 – MARA SATTEI “Le cose che non sai di me”

27 – DARGEN D’AMICO “AI AI”

28 – ENRICO NIGIOTTI “Ogni volta che non so volare”

29 – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE “La felicità e basta”

30 – EDDIE BROCK “Avvoltoi”