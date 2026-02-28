sabato 28 Febbraio 2026

Iran, raid di Israele su una scuola: oltre 50 morti

L'istituto colpito, stando alla ricostruzione della televisione, è una scuola femminile

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 28-2-2026 ore 17:34Ultimo aggiornamento: 28-2-2026 ore 17:36

NAIROBI (KENYA)- Sono almeno 53 le vittime di un raid di Israele che ha colpito una scuola femminile a Minab, nella provincia di Hormozgan, nel sud dell’Iran: lo hanno riferito i media di Stato di Teheran.
La stima è stata rilanciata anche dall’emittente Al Jazeera, che ha base in Qatar. L’istituto colpito, stando alla ricostruzione della televisione, è una scuola femminile. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha condiviso una foto dell’attacco che ha distrutto la scuola femminile e ucciso “bambini innocenti”.

