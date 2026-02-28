sabato 28 Febbraio 2026

La Russia condanna l’attacco in Iran. Lavrov sente Araghchi: “Attacco armato immotivato Usa-Israele”

Il ministro ha inoltre sottolineato "la disponibilità della Russia a promuovere la ricerca di soluzioni pacifiche"

di Maria Carmela FiumanòData pubblicazione: 28-2-2026 ore 16:13Ultimo aggiornamento: 28-2-2026 ore 16:13

ROMA – In una conversazione telefonica con il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov “ha condannato l’attacco armato immotivato degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran“. E’ quanto fa sapere il Ministero degli Esteri russo – riporta la TASS – in una nota che così continua: “Sergej Lavrov ha condannato l’attacco armato immotivato degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, in violazione dei principi e delle norme del diritto internazionale, ignorando completamente le gravi conseguenze per la stabilità e la sicurezza regionale e globale. Ha sottolineato la necessità di porre immediatamente fine agli attacchi contro la Repubblica islamica e di riportare la situazione a una soluzione politica e diplomatica”. Lavrov ha inoltre sottolineato “la disponibilità della Russia a promuovere la ricerca di soluzioni pacifiche basate sul diritto internazionale, sul rispetto reciproco e sull’equilibrio degli interessi, anche in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”.

Il ministro iraniano ha informato Lavrov “delle misure adottate dalla leadership iraniana per respingere l’aggressione di Stati Uniti e Israele, che ha nuovamente interrotto i negoziati per una soluzione pacifica della situazione relativa al programma nucleare iraniano. Ha annunciato l’intenzione di convocare urgentemente il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La parte iraniana ha espresso sincera gratitudine per il sostegno incrollabile e fermo fornito dalla Federazione Russa”.
Il colloquio si è svolto su iniziativa di Teheran.

