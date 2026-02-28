Milano, tram deragliato. Il sindaco Beppe Sala fa visita a due pazienti in prognosi riservata: non sono in pericolo di vita

MILANO – Questa mattina il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è recato al Policlinico per fare visita a due persone rimaste gravemente ferite nell’incidente avvenuto ieri in viale Vittorio Veneto, dove un tram è deragliato provocando due morti e una cinquantina di feriti. Con la sua visita, scrive il Comune, il primo cittadino “ha voluto manifestare la vicinanza propria e della città ai due feriti e alle loro famiglie, in un momento così delicato”.

Sebbene la prognosi resti riservata, fa sapere l’amministrazione, “i due pazienti ricoverati in Neurorianimazione sono stabili e non sono in pericolo di vita”. Il sindaco e il Comune, infine, colgono l’occasione per “ringraziare lo staff medico, i sanitari e tutti i soccorritori che si sono adoperati immediatamente per prestare aiuto alle vittime di questo tragico incidente”.

ATM: “CORDOGLIO PER VITTIME, VICINI A TRANVIERE”

“Vogliamo rinnovare il nostro cordoglio per le due vittime di questo gravissimo incidente e la nostra vicinanza alle persone ferite e coinvolte”, compreso “il nostro tranviere, da subito a disposizione della magistratura”. A dirlo è l’amministratore delegato di Atm Alberto Zorzan.

Zorzan tiene poi a “ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per soccorrere i passeggeri e i cittadini, e i tecnici che per tutta la notte hanno lavorato per la rimozione del tram e per ripristinare la circolazione in tempi rapidi sul tratto interessato”. Atm “naturalmente ha lavorato da subito assieme alle autorità e continua a collaborare per fornire agli inquirenti tutti gli elementi utili per fare piena luce su quanto accaduto”, fa sapere Zorzan, precisando che “comprensibilmente non possiamo rilasciare dichiarazioni sullo sviluppo delle indagini”.