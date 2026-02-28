sabato 28 Febbraio 2026

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Gassmann? Il regolamento non vieta i parenti sul palco”

Gassmann dopo aver visto Gianni Morandi cantare in un duetto insieme al figlio si era lamentato del fatto che la Rai avesse rifiutato di ospitarlo sul palco dell'Ariston

Data pubblicazione: 28-2-2026 ore 14:11Ultimo aggiornamento: 28-2-2026 ore 14:35

SANREMO – “Il regolamento del Festival non prevede il divieto di venire sul palco con un parente, tanto è vero che c’era la mamma di Sayf, la figlia di Raf, la sorella di Brancale e anche altri“. Così Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, rispondendo oggi durante la conferenza stampa della kermesse ad una domanda dei giornalisti in merito alla polemica sollevata da Alessandro Gassmann. L’attore, dopo aver visto ieri sera Gianni Morandi cantare in un duetto insieme al figlio Tredici Pietro, in un post su Instagram (poi successivamente rimosso) si era lamentato del fatto che la Rai avesse rifiutato di ospitarlo sul palco dell’Ariston.

Credo ci sia stato un piccolo equivoco– ha proseguito Conti- perché quest’anno abbiamo scelto di non pubblicizzare nessuna fiction Rai. Se Alessandro mi avesse chiamato e mi avesse detto ‘voglio fare il duetto con Leo’, ma figurati, subito, tutta la vita. Alessandro è uno tra gli straordinari attori italiani della nuova generazione e ha un cognome che è enorme, gigante. È una famiglia che sta dimostrando tutto il proprio valore, partendo da Vittorio fino a Leo, su questo palcoscenico e non solo”.

