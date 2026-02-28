Sciame sismico ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli: paura tra i residenti

ROMA – Una scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei è stata avvertita distintamente anche a Napoli e provincia che ha generato non poca preoccupazione tra la popolazione. Infatti è in corso uno sciame sismico.

Secondo le prime rilevazioni dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, il sisma, avvertito alle 11.19 di questa mattina, era di magnitudo 3.5 e l’epicentro era localizzato nei campi Flegrei, nella zona sotto la Galleria Solfatara della Tangenziale, a una profondità di 3 chilometri.

Non si segnalano, al momento, danni gravi a persone o edifici, ma sono in corso verifiche da parte della Protezione Civile e delle autorità locali. L’evento si inserisce nella fase di sollevamento del suolo che interessa l’area da tempo e che mantiene alta l’attenzione degli esperti.

Sui social il comunicato del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 11:18 del 28/02/2026 (UTC 10:18) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 e Protezione Civile: 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei).