Attacco in Iran, spazi aerei chiusi. Le compagnie cancellano i voli in Medio Oriente

ROMA – Diverse compagnie aeree stanno cancellando voli in tutto il Medio Oriente in seguito all’attacco congiunto di Israele e Usa in Iran e alla conseguente risposta del Paese. ITA Airways “ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 7 marzo (incluso il volo AZ809 dell’8 marzo)”. La compagnia di bandiera nostrana informa anche che “i seguenti spazi aerei non saranno utilizzati fino al 7 marzo: Israele, Libano, Giordania, Iraq e Iran”. Inoltre, “per ragioni operative sono sospesi i voli da e per Dubai fino all’1 marzo”. I passeggeri possono richiedere “la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto”.

La stessa decisione è stata presa da Lufthansa, Air France, Oman Air e WizzAir. Quest’ultima “ha sospeso tutti i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman con effetto immediato, fino al 7 marzo incluso, e da e per l’Arabia Saudita fino al 2 marzo”. Fino all’uno marzo sospesi anche i voli per Tel Aviv da Amsterdam operati da KML. Diversi vettori stanno, inoltre, deviando le rotte per evitare lo spazio aereo israeliano e iraniano.

L’aeroporto internazionale di Hamad a Doha “conferma che tutti i movimenti aerei sono stati sospesi a causa della chiusura temporanea dello spazio aereo del Qatar. La nostra priorità è sempre la sicurezza dei nostri passeggeri e dipendenti. Collaboriamo a stretto contatto con le autorità governative e le compagnie aeree partner per prenderci cura dei passeggeri colpiti”. Anche lo Zayed International Airport ad Abu Dhabi ha informato della possibilità di ritardi e cancellazioni. Stessa cosa per il Dubai International Airport e l0 Aeroporto Internazionale di Dubai World Central dove “sono cancellati o ritardati a causa della chiusura parziale temporanea dello spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti come misura precauzionale”.