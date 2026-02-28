Attacco Israele-Usa in Iran, Meloni: “Vicini ai civili, lavoriamo per l’allentamento delle tensioni”

di Antonio Bravetti e Luca Donigaglia

ROMA – “Alla luce degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto questa mattina una conferenza telefonica, cui hanno preso parte il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepresidente Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell’Intelligence. Nel corso della conversazione è stata analizzata la situazione nel suo complesso, a partire dalla sicurezza dei cittadini italiani presenti in Medio Oriente“. Lo comunica palazzo Chigi.

Poi: “Il governo invita tutti i connazionali alla massima prudenza e a seguire con attenzione le indicazioni fornite dalle ambasciate d’Italia nella regione e dalla Farnesina. In questo momento particolarmente difficile, l’Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici. Il presidente del Consiglio si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni”.

MANTOVANO: “SITUAZIONE GRAVE, PREOCCUPAZIONE PER NOSTRI CONNAZIONALI”

La situazione dopo l’attacco di Usa e Israele in Iran “è grave e preoccupante”, con “le prime reazioni militari che partono dal territorio iraniano”. Qualche minuto fa “è terminata una riunione in videocollegamento Vtc con il presidente del Consiglio Meloni, i due vicepresidenti del Consiglio, il ministro della Difesa e i vertici dell’Intelligence. Immagino ce ne saranno più di una in questa giornata e anche nei prossimi giorni, per seguire passo dopo passo la situazione. Una cosa che ci preoccupa in particolare è la sorte dei nostri connazionali presenti in Iran”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, oggi nel corso del dialogo “Giustizia e imprese: le implicazioni del referendum”, col direttore di Libero Mario Sechi e Antonio Gozzi, presidente Duferco, nella sede di Illumia.

“Già l’ambasciata italiana- aggiunge Mantovano- aveva fortemente ridotto il proprio personale nelle settimane passate, ma c’è anche qualche centinaio di italiani sparso in Iran. Qualsiasi parola in più credo sia fuori luogo”, conclude il sottosegretario dal palco.