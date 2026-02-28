Sanremo 2026, Gianni Morandi e il duetto con il figlio Tredici Pietro: “Me lo porterò dentro per sempre”. Alessandro Gassmann polemico

ROMA – “Stasera su quel palco ho provato un’emozione diversa da tutte le altre”. Ne è sicuro Gianni Morandi che, dopo aver sorpreso il pubblico di Sanremo 2026 cantando con il figlio Tredici Pietro nella serata delle cover, commenta la speciale esibizione di “Vita”. La performance del celebre pezzo scritto da Mogol e Mario Lavezzi per il cantautore e Lucio Dalla ha entusiasmato i telespettatori.

“L’ho calcato tante volte, ma farlo accanto a mio figlio Pietro è stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Quando mi ha chiesto di essere lì con lui a Sanremo ero incredulo. Lui, così indipendente, così determinato a costruire la sua strada da solo, mi ha davvero spiazzato”, racconta Morandi sui suoi social. “Mi ha detto che sarebbe stato uno dei momenti più belli della sua vita e che voleva viverlo con me, per poterselo ricordare per sempre. Grazie Pietro, per questo pezzo di vita insieme”, conclude l’artista di Monghidoro.

JOVANOTTI: “QUI CI SI EMOZIONA”

Il post – una foto con Pietro e una con il ragazzo e Carlo Conti – è stato invaso da centinaia di complimenti. Tra questi anche quelli di personaggi pubblici come Luca Argentero (“Stupendi”), Alessandra Amoroso (“Meravigliosi”), Lazza (“Grande maestro Gianni”), Biagio Antonacci (“La grande Bellezza”). E ancora: Antonella Clerici e Francesco Gabbani. In un post, Jovanotti – che segue il Festival dall’Australia dove si trova al momento, scrive: “Qui ci si emoziona, padre figlio (e spirito musicale) sul palco della nostra musica. Immenso Gianni Morandi, magico Tredici Pietro”.

IL POST POI CANCELLATO DI ALESSANDRO GASSMANN

C’è, però, chi sembra non aver gradito la scelta di avere un padre noto con in duetto con il figlio in gara. In un post, poi cancellato, Alessandro Gassmann – che tra i Big ha il figlio Leo con “Naturale” – contestava commentando: “Ah… quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso. Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare ‘Guerrieri‘ la serie che parte su Rai1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante… vabbè dai, sti c****, regole non uguali per tutti. ci vediamo dal 9 marzo”.

Qualche ora prima, l’attore aveva scritto: “Anche questa sera a Sanremo seguirò il mio cantante preferito nella serata dei duetti. Come potrei non farlo? L’ho seguito la prima sera quando ha cantato per terzultimo e lo seguirò anche stasera che canterà per ultimo. Fagli vedere chi sei e a testa alta. Tvb”.