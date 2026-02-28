VIDEO| Quattro arresti per l’aggressione nella metro di Roma a Cicalone: erano tutti all’estero

ROMA – Quattro persone sono state arrestate per l’aggressione del novembre scorso allo youtuber Simone Cicalone (vero nome Simone Ruzzi), famoso per i suoi video nelle metro di Roma contro i borseggiatori.

Un pestaggio in diretta, colpendolo con calci e pugni, e aggredendo anche due guardie particolari giurate intervenute per fermarli. La Polizia di Stato ha chiuso il cerchio sull’episodio, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro cittadini romeni, destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale della Capitale.

Il provvedimento, che accoglie le accuse raccolte dai pm della Procura della Repubblica capitolina-Dipartimento criminalità diffusa e grave, scaturisce dall’attività investigativa avviata dopo i fatti avvenuti appunto lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metropolitana linea A ‘Ottaviano’. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della PolMetro, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione, i quattro indagati, accortisi di essere ripresi dalle telecamere di una collaboratrice di Cicalone, avrebbero iniziato a inveire contro di loro per poi passare alle vie di fatto. L’aggressione si sarebbe consumata in pochi istanti: si sarebbero scagliati contro lo youtuber, senza desistere anche quando era rovinato a terra a causa dei colpi che lo avevano raggiunto al volto. Nel tentativo di interrompere il pestaggio, due guardie giurate erano intervenute in suo aiuto, finendo per essere a loro volta aggredite. Poi i quattro sarebbero riusciti a guadagnarsi la fuga.

Le vittime dell’episodio avevano fatto ricorso alle cure mediche: le due guardie particolari giurate avevano riportato lesioni giudicate guaribili in due giorni, mentre per Cicalone la prognosi era stata di 45 giorni.

Le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno consentito di identificare i presunti responsabili e di delinearne, anche grazie alle immagini acquisite al fascicolo di indagine, le rispettive condotte. Il quadro cristallizzato a loro carico è stato poi accolto nell’ordinanza firmata dal gip presso il Tribunale di Roma, che ha disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.

TRE INDAGATI IN CARCERE IN FINLANDIA, IL QUARTO IN ROMANIA

Tre dei quattro indagati, rintracciati all’estero dalle Autorità finlandesi grazie alle informazioni raccolte dagli investigatori capitolini, sono ora in carcere in Finlandia, attualmente detenuti per altri reati, in attesa della definizione dei procedimenti a loro carico e della successiva estradizione. Il quarto, un ventisettenne romeno, intercettato in Romania grazie alla collaborazione del Servizio per la cooperazione di polizia ed all’ausilio dell’esperto per la sicurezza, è atterrato presso lo scalo di Fiumicino, dove è stato preso in consegna dagli agenti della Polizia di Stato e, al termine delle formalità di rito, associato in carcere, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.