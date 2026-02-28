sabato 28 Febbraio 2026

L’oroscopo di sabato 28 febbraio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 28-2-2026 ore 8:40Ultimo aggiornamento: 28-2-2026 ore 8:40

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

È la famiglia a occupare tutti i tuoi pensieri oggi. Ci vuole comprensione in amore dopo un periodo difficile. Desiderio di novità, serata agitata da troppi pensieri.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata interessante, soprattutto l’amore può essere appagato. Sei uno dei segni di punta di oggi.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Evita l’ansia e la smania di cambiare quanto ti circonda. Alcune spese di troppo per la famiglia…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Organizza la tua vita al meglio, sotto il profilo economico è necessaria una revisione, oggi sei tra i segni che possono ottenere qualcosa in più.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

C’è qualcosa di poco chiaro in famiglia e nei rapporti di vecchia data. Ti senti una scarsa vitalità.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Organizza al meglio la giornata. È possibile programmare eventi o novità. A volte sei troppo rigido e schematico nell’affrontare la realtà.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Potrebbero essere necessaria un po’ d’attenzione alle vicende di carattere economico. Questo è un periodo in cui devi affrontare gli altri, ma soprattutto per far chiarezza in te stesso. Una persona Ariete o Acquario potrebbe esserti di riferimento.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata con un po’ di agitazione, era iniziata bene ma poi è successo qualcosa che ha rotto l’equilibrio: meglio in serata. Amore sotto tono, forse stai chiedendo troppo anche a te stesso.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Obbligatorio evitare scontri diretti, soprattutto cercare di riposare un po’ di più. Se ci sono state delle problematiche, bisogna essere cauti nell’affrontarle. Periodo fertile per le coppie che vogliono avere un figlio. Novità per i single.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Il vero nucleo dei tuoi interessi restano la famiglia e le amicizie, oltre ai contatti affettivi stabili che riuscirai a creare attorno a te. Oggi qualcuno potrà togliersi qualche sassolino…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Dèdicati alle persone che ami di più. Si innalza la tua carica di simpatia, capace di divenire ancor più trascinante.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

È una bella giornata, favoriti i contatti e i viaggi, se c’è una disputa in famiglia con un fratello, con un parente oggi si può tentare un armistizio o ritrovare serenità, sei molto attraente.




































































Leggi anche

L’oroscopo di venerdì 27 febbraio 2026

di Redazione

L’oroscopo di giovedì 26 febbraio 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»