L’oroscopo di sabato 28 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
È la famiglia a occupare tutti i tuoi pensieri oggi. Ci vuole comprensione in amore dopo un periodo difficile. Desiderio di novità, serata agitata da troppi pensieri.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Giornata interessante, soprattutto l’amore può essere appagato. Sei uno dei segni di punta di oggi.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Evita l’ansia e la smania di cambiare quanto ti circonda. Alcune spese di troppo per la famiglia…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Organizza la tua vita al meglio, sotto il profilo economico è necessaria una revisione, oggi sei tra i segni che possono ottenere qualcosa in più.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
C’è qualcosa di poco chiaro in famiglia e nei rapporti di vecchia data. Ti senti una scarsa vitalità.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Organizza al meglio la giornata. È possibile programmare eventi o novità. A volte sei troppo rigido e schematico nell’affrontare la realtà.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Potrebbero essere necessaria un po’ d’attenzione alle vicende di carattere economico. Questo è un periodo in cui devi affrontare gli altri, ma soprattutto per far chiarezza in te stesso. Una persona Ariete o Acquario potrebbe esserti di riferimento.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornata con un po’ di agitazione, era iniziata bene ma poi è successo qualcosa che ha rotto l’equilibrio: meglio in serata. Amore sotto tono, forse stai chiedendo troppo anche a te stesso.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Obbligatorio evitare scontri diretti, soprattutto cercare di riposare un po’ di più. Se ci sono state delle problematiche, bisogna essere cauti nell’affrontarle. Periodo fertile per le coppie che vogliono avere un figlio. Novità per i single.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Il vero nucleo dei tuoi interessi restano la famiglia e le amicizie, oltre ai contatti affettivi stabili che riuscirai a creare attorno a te. Oggi qualcuno potrà togliersi qualche sassolino…
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Dèdicati alle persone che ami di più. Si innalza la tua carica di simpatia, capace di divenire ancor più trascinante.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
È una bella giornata, favoriti i contatti e i viaggi, se c’è una disputa in famiglia con un fratello, con un parente oggi si può tentare un armistizio o ritrovare serenità, sei molto attraente.