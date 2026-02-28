Meteo, le previsioni di sabato 28 febbraio 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – La pressione è stabile e forte. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di calma atmosferica. Non ci saranno precipitazioni. Il cielo si potrà vedere poco o parzialmente nuvoloso. La protagonista del tempo sarà spesso la nebbia che potrà interessare non solo la Pianura Padana, ma anche molte regioni del Centro, le valli appenniniche meridionali e alcune coste del Sud.

NORD

Sulle nostre regioni l’atmosfera è stabile grazie alla presenza dell’anticiclone. La giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma la grande protagonista sarà la nebbia, diffusa e localmente anche persistente sulle zone pianeggianti, soprattutto orientali. Qualora la nebbia si alzerà il cielo sarà coperto. Schiarite soleggiate sulle Alpi orientali. Venti deboli, mari calmi.

Temperature: valori massimi attesi tra gli 11-13°C di molte città di pianura e i 17-18°C delle valli alpine.

CENTRO e SARDEGNA

Un campo di alta pressione interessa le nostre regioni, l’atmosfera è stabile. La giornata sarà contrassegnata da una mattinata con la presenza della nebbia su molte regioni, specie su Marche, Umbria, Toscana e Lazio, cielo molto nuvoloso o anche coperto altrove. Nubi sparse in Sardegna. Nel pomeriggio il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Venti deboli variabili, mari calmi.

Temperature: valori massimi compresi tra i 13°C di Pescara e Ancona e i 16°C di Firenze e Roma.

SUD e SICILIA

Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso e al mattino potranno formarsi delle nebbie nelle vallate appenniniche, in Sicilia e localmente lungo le coste. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, i mari saranno poco mossi o addirittura calmi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 14 e i 17 gradi su gran parte delle città.