La First Lady Jill Biden fa scalo a Napoli e ordina 19 pizze a portar via

ROMA – La pizza margherita è la regina delle pizze. E a quella napoletana non sa resistere neanche la First Lady americana, Jill Biden, che di ritorno da un viaggio in Kenya ha fatto scalo all’aeroporto di Capodichino per ordinare 19 pizze a portar via e tornarsene negli Stati Uniti con il suo jet privato. A raccontare la ‘strana’ vicenda è proprio il pizzaiolo Enzo Coccia della storica pizzeria ‘La Notizia‘ di Napoli che è stato chiamato per la consegna speciale.

“Domenica è stata la giornata più importante della mia vita– racconta al Tg1 il pizzaiolo- una semplice chiamata alle 20.20 in cui mi chiedono di fare una consegna di 10 margherite e 9 diavole all’aeroporto di Capodichino, alla base americana. Arrivo e mi raggiunge un blindato nero, scendono due persone, ritirano le pizze, pagano: mi sembrava una spy story”. La scoperta del destinatario della consegna? Un messaggio su whatsapp con la foto dell’aereo presidenziale.

La First Lady che ha origini italiane (il nonno Gaetano Giacoppo, era originario di Gesso, una frazione del comune di Messina) ha, infatti, approfittato dello scalo tecnico dell’Executive One Foxtrot per godersi la cena con una vera pizza napoletana. E la scelta del pizzaiolo Coccia non è stata di certo casuale. A rendere famoso il talento del nostro pizzaiolo è stato l’attore di Hollywood Stanley Tucci nel programma della CNN ‘Searching for Italy‘ per gli appassionati della cucina italiana che ultimamente si è aggiudicato gli Emmy Award, gli Oscar della tv americana.

Enzo Coccia, che presto sarà negli Stati Uniti, sta già pensando di dedicare una pizza proprio alla First Lady. La ‘pizza Jill’ avrà come ingrediente principale il bacon: “Agli americani piace molto il bacon. Ci sto pensando. Per ora sono felice, mi sembra una favola”.