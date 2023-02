ROMA – Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia di “Belve” in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. La settimana scorsa ad infiammare il dibattito è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa e le sue dchiarazioni sull’eventualità che suo figlio si dichiarasse gay.

Nella stessa puntata Wanda Nara ha parlato della sua relazione con Icardi e Anna Oxa ha rilasciato la sua prima intervista dopo Sanremo.

GLI OSPITI DI BELVE DEL 28 FEBBRAIO

Martedì 28 febbraio in prima serata su Rai 2 nel secondo appuntamento, saranno ospiti del programma, Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti. “Belve” è un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. “Belve” è un programma di Francesca Fagnani prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è di Duccio Forzano.