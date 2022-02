Ucraina, Di Maio: “Quella contro Mosca è una resistenza europea”

ROMA – “Per noi la resistenza dell’Ucraina contro l’aggressione militare russa è una resistenza europea“. Così il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando del conflitto in corso in Ucraina da Algeri, dove si trova in visita e dove incontrerà alcune tra le più alte cariche dello Stato algerino.

Il titolare della Farnesina ha detto di aver “firmato ieri una delibera per sostenere subito con 110 milioni di euro il governo ucraino” e ha poi evidenziato che “l’Italia continuerà con i partner del G7 a sostenere economicamente e militarmente Kiev“. Di Maio ha aggiunto: “Con l’Unione europea ci siamo impegnati a promuovere sanzioni contro il governo russo e siamo pronti a fare di più di intesa con i partner europei ed atlantici”. Per il ministro degli Esteri, l’Ue “ha agito in modo compatto perchè è a rischio la sicurezza dell’intero continente“.

“FORNITURE ENERGETICHE ADDIZIONALI IN TEMPI RAPIDI”

“In questa missione in Algeria sono stato accompagnato anche dall’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, a ulteriore testimonianza del nostro concreto impegno per negoziare e rendere operative in tempi rapidi delle forniture energetiche addizionali“, ha detto Di Maio da Algeri, a margine dell’incontro con il ministro degli Esteri Ramtane Lamamra. Il contesto della missione è il conflitto in corso in Ucraina, cominciato giovedì scorso con il lancio di un’operazione militare da parte di Mosca, e le possibili conseguenze sul versante delle forniture di energia.

“Il mio viaggio qui dimostra come il governo italiano non voglia perdere nemmeno un istante nel fronteggiare gli effetti delle sanzioni economiche imposte alla Russia“, ha sottolineato il titolare della Farnesina, che ha anche ribadito la centralità del partenariato con l’Algeria in questa fase. Algeri infatti è “da sempre fornitore affidabile”, soprattutto di gas, secondo il capo della nostra diplomazia. A ulteriore prova dei buoni rapporti tra Algeri e Roma, ha concluso Di Maio, “l’aumento del 46 per cento dell’interscambio commerciale rispetto all’anno precedente registrato nel 2021”.