Incidente tra un’auto dei carabinieri, una Smart e una moto: morto 25enne a Catania

PALERMO – Un giovane di 25 anni è morto nella tarda serata di ieri a Catania in un incidente tra una moto, una Smart e una gazzella dei carabinieri. Il 25enne, A.M., era una delle due persone a bordo della moto. Lo scontro, poco dopo le 23, all’incrocio tra viale Mario Rapisardi e via Giovanni Lavaggi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno prestato soccorso alle due persone in moto ed estratto dall’abitacolo un militare.