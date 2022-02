Tre scarichi fognari in mare ad Agrigento, la denuncia di Mareamico

PALERMO – Tre scarichi fognari sul lato sinistro del fiume Akragas, a pochi metri dal mare di San leone, sono stati scoperti e denunciati dall’associazione Mareamico Agrigento. “Uno di questi, posizionato proprio alle spalle dell’edificio della soprintendenza, drena un grosso quantitativo di liquami fognari provenienti dalla zona del villaggio Peruzzo/parco Oliva – dice Mareamico -. Questa situazione nel 2022 non è più tollerabile, e per tale motivo abbiamo segnalato la cosa all’Arpa, ai carabinieri e alla Procura di Agrigento per l’accertamento dei responsabili”.