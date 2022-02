Tiziano Ferro è diventato papà di due bimbi, sui social gioia e commozione dei fan

ROMA – Tiziano Ferro è diventato papà. Il cantante, che vive oramai da anni in California con suo marito, Victor Allen, ha voluto condividere questo momento di gioia, lungamente atteso, attraverso un post su Instagram.

“Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”, ha scritto Ferro sul social a commento di uno scatto in bianco e nero che lo immortala con i due piccoli in braccio. Dietro di lui l’amore della vita, sul volto la gioia di chi ha raggiunto un traguardo importante.

“Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E’ un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene! T, V, M, A.”, ha aggiunto.

VICTOR ALLEN, CHI È IL MARITO DI TIZIANO FERRO

L’incontro tra Tiziano Ferro e Victor Allen è datato 25 giugno 2016, quando il cantante, negli studi della Warner Bros a Los Angeles per girare il video di ‘Valore assoluto’, si imbatte nell’allora vicepresidente marketing degli Studios. È un colpo di fulmine. Il giorno dopo si vedono per un caffè e non si lasciano più. Allen, di quindici anni più grande, non sa che si trova davanti a un pop star internazionale, lo capisce solo qualche tempo dopo, quando Ferro gli mostra le immagini di un suo concerto a San Siro. Si frequentano per due anni, quindi Allen decide che è giunto il momento per una romantica proposta di nozze, con due tazze.

LA PROPOSTA DI NOZZE DI ALLEN A TIZIANO FERRO

Il giorno del compleanno del cantante, il fidanzato gli chiede di fargli il caffè. Ferro prende una tazza sulla quale il compagno aveva fatto incidere la parola amore, sull’altra, mostratagli poco dopo, c’era la scritta: “Mi vuoi sposare?”. Quindi l’uomo si è inginocchiato, in mano un pacchetto di Tiffany. Ferro ha confessato di aver pianto per venti minuti dopo la proposta. Nel luglio del 2019 i due sono convolati a nozze negli States e qualche mese dopo hanno ripetuto la cerimonia a Sabaudia.

La loro storia d’amore è parte del documentario ‘Ferro‘, disponibile su Amazon Prime, che racconta gli esordi del cantante, i suoi problemi con l’alcool (nel quale trovava rifugio da ansia e insicurezze) e la sua rinascita: dall’esperienza con gli alcolisti anonimi all’incontro con Allen, con il quale ha deciso di iniziare una vita dall’altra parte del mondo, fuori dagli occhi indiscreti dei paparazzi, fatta di passeggiate e spesa al supermercato senza flash. Una vita normale.

TIZIANO FERRO DIVENTA PADRE, SUI SOCIAL I FAN IN FESTA

Che Tiziano Ferro desiderasse diventare padre non era un mistero. Già nel 2016 a Vanity Fair aveva rivelato di volere un figlio e di trovarsi negli Stati Uniti per questa ragione: “Sono in America anche per questo. Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero. Comunque sì, per rispondere alla sua domanda, un bambino lo vorrei anche se sono solo”.

Nel 2018 poi, uno scatto del cantante con in braccio un neonato, aveva scatenato la gioia dei fan, ma poco dopo era giunta la smentita. Questa volta invece è tutto vero, e oggi twitter è stato inondato da una cascata di messaggi esultanti dei tanti che attendevano insieme al loro beniamino questo momento.

“Tiziano Ferro è diventato papà. Io oggi finisco le lacrime, mi scoppia il cuore”, scrive un’utente. “Tiziano Ferro finalmente papà è una delle notizie belle per iniziare al meglio questa settimana”, gli fa eco un secondo. “Seguo Tiziano Ferro da tanto tempo. La sua musica mi ha salvata in particolari momenti della mia vita e ritrovo me stessa in molte parti della sua storia. Vederlo oggi felice, innamorato e con due bambini da crescere mi riempie il cuore. Sarà un papà fantastico ❤️”, il commento commosso di un terzo.

SCUSATE TIZIANO FERRO È DIVENTATO PAPÀ IO OGGI FINISCO LE LACRIME MI SCOPPIA IL CUORE pic.twitter.com/WBMYpHmuV5 — Nic🦋 (@namelessniic) February 28, 2022

Tiziano Ferro finalmente papà è una delle notizie belle per iniziare al meglio questa settimana 🥰 pic.twitter.com/ZafcvUnv99 — Fra 👻🦋(Ep98.) (@Epnoveotto) February 28, 2022