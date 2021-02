Malattie rare, Papa Francesco all’Angelus: “Prego per bambini che soffrono”

ROMA – “Preghiamo per i bambini che soffrono per le malattie rare. Esprimo vicinanza soprattutto a loro e alle loro famiglie”. Lo ha detto Papa Francescodurante l’Angelus a piazza San Pietro.

“Ricorre oggi la giornata delle malattie rare e saluto i membri delle associazioni che sono qui in piazza. Nel caso delle malattie rare è più che mai importante la rete di solidarietà tra i familiari, aiuta a non sentirsi soli e a scambiarsi esperienze e consigli, esprimo vicinanza ai malati e a chi si occupa di ricerca, alle famiglie e specialmente ai bambini malati che soffrono- ha detto Papa Francesco durante l’Angelus a piazza San Pietro- Pregare per loro, far sentire carezza dell’amore di Dio, curare i bambini con la preghiera pure quando ci sono malattie che non si sa cosa sono o c’è pronostico un po’ brutto. Specialmente preghiamo per i bambini che soffrono. Saluto di cuore i fedeli di Roma e i pellegrini di tutti i Paesi”.