Dal 4 marzo nel Lazio prenotazione vaccini per estremamente vulnerabili

ROMA – “Da giovedì 4 marzo partiranno le prenotazioni per i soggetti estremamente vulnerabili (individuati dal piano strategico del ministero della Salute) che ancora non sono stati programmati dalle strutture dove sono in carico. La prenotazione potrà essere effettuata sul portale della Regione Lazio ‘prenota vaccino covid’. Per la prenotazione sarà necessario il codice esenzione per patologia e la tessera sanitaria. Prosegue intanto la prenotazione dei vaccini per classi di età e da venerdì 5 marzo sarà il turno delle classi d’età 79 e 78 anni (nati nel 1942 e 1943) anche coloro che compiono gli anni nell’anno solare. Per la prenotazione sarà necessaria la sola tessera sanitaria. Da lunedì 8 marzo sarà possibile, oltre che dal proprio medico di medicina generale, prenotare anche per le classi d’età 65 anni e 64 anni (nati 1956 e 1957). Per la prenotazione sarà necessaria la sola tessera sanitaria. Stante le dosi attualmente disponibili le prenotazioni potranno essere programmate anche dopo i 30 giorni”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

ZINGARETTI: “IL LAZIO CORRE”

“Dal 4 marzo facciamo un altro passo avanti verso la liberazione dal Covid. Partiamo con le persone più vulnerabili e gli over 70. Il Lazio corre con la campagna vaccinale. Grazie a tutta la nostra comunità che unita combatte”, scrive il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su Twitter.