La piadina è romagnola, sventato tentativo di imitazione

RIMINI – La Piadina romagnola Igp non teme nemmeno la Brexit. Anzi “sconfigge” lei e anche chi cerca di imitare il prodotto. Il match inizia lo scorso agosto, con la Spagna che piazza sul mercato inglese, reso scivoloso dal divorzio in atto con la Ue, due domande di registrazione, sia denominativo che figurativo, dei marchi Piadine di Modena. A “involarsi in contropiede” è un grande gruppo iberico attivo nel settore alimentare che avrebbe utilizzato i nuovi, ambigui, marchi sul mercato inglese per contraddistinguere, tra gli altri, prodotti come pane, prodotti da forno, prodotti a base di cereali. Marchi che, una vola registrati, oltre a essere in contrasto con la registrazione della Piadina romagnola-Piada romagnola Igp, avrebbero creato disorientamento nei confronti del consumatore inglese sulla reale provenienza del prodotto. Così il Consorzio di promozione e tutela della Piadina romagnola entra con decisione in tackle. Riconquista palla e passa al contrattacco: a metà settembre decide di contrastare con un’azione legale il tentativo di contraffazione del marchio.

LEGGI ANCHE: La piadina? E’ solo quella romagnola, lo ha deciso Corte giustizia Ue