Marija Stepanova – Memoria della memoria (Bompiani)

Da diversi anni, a livello globale, il recupero della memoria, il bisogno di trovare connessioni con il passato per rimarginare ferite, la necessità di raccontare storie familiari e dare voce a chi non c’è più, è saldamente in mano alle scrittrici. Basti pensare ai libri di Annie Ernaux, Siri Hustvedt, Natasha Wodin, Katja Petrowskaja, Olga Tokarczuck. A queste si aggiunge oggi Marija Stepanova, che con Memoria della memoria, come ha scritto il periodico russo Novaja Gazeta, “ha trasformato i morti nei suoi coautori. Il risultato è un libro sconosciuto finora in Russia”. Avvincente come un romanzo ma colmo di riflessioni come un saggio, il libro della Stepanova è uno scrigno di tesori preziosi: ci sono lettere, fotografie, storie familiari, resoconti di viaggi in luoghi cari all’autrice, rimandi a scrittori (Gogol, Dostoevskij, Tolstoj, Puskin, Mandel’stam, Cvetaeva, Sebald, Benjamin), riflessioni su figure particolari come Charlotte Salomon, Francesca Woodman, e la bisnonna Sarra Ginzburg, oltre a un’infinità di oggetti pronti a trasformarsi in memoria. In un’intervista Stepanova ha detto: “Il mio libro – che a volte sembra una scatola, una bacheca, la vecchia vetrina di un museo – è costruito come uno spazio-tempo, una istallazione dove da una stanza all’altra, si può passare seguendo la successione che si preferisce. Per me, marca più semplicemente un luogo dove vivere”. Stepanova definisce tre tipi di memoria: quella malinconica, inconsolabile, di ciò che abbiamo perso; quella satolla di ciò che abbiamo ricevuto; quella che alleva i fantasmi di ciò che non è stato. A ognuno la sua.