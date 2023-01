Black out nella casa del Gf Vip. E scatta un bacio

BOLOGNA – Un black out, nella notte, ha spento all’improvviso tutte le luci nella casa del Grande Fratello Vip: i concorrenti, che erano ancora svegli, si sono molto sorpresi e hanno reagito in vario modo. C’è chi ha fatto gridolini di paura (vedi la star dei reality spagnoli Oriana Marzoli) e chi invece ha subito fatto battute sul fatto che non fossero ripresi e quindi ci si potesse ‘sbizzazzire’. Ma pochi istanti dopo la voce degli autori ha richiamato tutti all’ordine e pochi attimi dopo torna pure la luce. E vabbe’, è stato bello finchè è durato. Tra le altre cose, prima che tornasse la luce, si è sentito nettamente lo schiocco di un bacio: e c’è chi inrete è pronto a scommettere che potrebbe essersi trattato tanto atteso bacio tra Oriana e Luca Onestini. Chissà.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, arriva Matteo Diamante: che succederà con Nikita e George?

Nel momento del black out (probabilmente dovuto a un guasto dovuto al maltempo), la maggior parte dei concorrenti si trovava in veranda. Oriana, che si trovava in cortile insieme a Luca Onestini e Edoardo Donnamaria, si è visibilmente spaventata di fronte al buio. Luca Onestini, al contrario, è apparso contento. Battuta a voce alta, invece, per Edoardo Donnamaria, che scherzando ha detto rivolgendosi a tutti: “Che succede oh? Dai limonate! Si tromba!“.

Altri concorrenti, presi dall’euforia del momento, hanno cominciato a girare e correre per casa, e in questi frangenti si è sentito Daniele dire: “Tutto quello che succede adesso non è registrato”. Entusiasmo facile, la voce di un autore li richiama all’ordine dicendo “Ragazzi!”. Poi puf!, torna tutto a illuminarsi.

LEGGI ANCHE: VIDEO | I concorrenti del Gf Vip usano il cellulare? È giallo sulla gaffe di Nicole

Ma in tutto questo Oriana e Luca si sono baciati? A far ipotizzare che in quei pochi momenti di buio sia scattato un bacio tra i due concorrenti è stata la frase di Luca Onestini, detta a bassa voce: “Fantastico, fantastico, vieni vieni”. E poco dopo i microfoni avrebbero registrato uno schiocco. Oriana, come detto, si trovafa vicino a Luca, quindi la ricostruizione potrebbe anche essere plausibile.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Al Gf Vip faccia a faccia tra le Vippone Oriana e Antonella: è scontro

Intanto, c’è grande attesa per la puntata che andrà in onda lunedì 30 gennaio, dove tutti i fan attendono con trepidazione il possibile ingresso nella casa di Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon e anche amico di George Ciupilan. Ma la suspence riguarda anche l’eliminazione: a giocarsi l’uscita definitiva dalla casa del Gf Vip (salvo poi trovare un bussolotto fortunato che prevede il rientro nella casa) sono i concorrenti Oriana, Nikita e George. L’uscita di Nikita, fino a ora sempre molto amata dal pubblico, sarebbe clamorosa, tanto più se proprio lunedì sera il Grande fratello dovesse far effettivamente entrare il suo ex Diamante come ospite per qualche settimana.