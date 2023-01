Gucci ha un nuovo direttore creativo: è il napoletano Sabato De Sarno

BOLOGNA – La casa di moda Gucci ha un nuovo direttore creativo: dopo l’uscita di scena di Alessandro Michele, lo stile della maison va in mano a Sabato De Sarno, designer napoletano che ha già lavorato per Prada. Dolce&Gabbana e Valentino. L’annuncio è arrivato a sorpresa da Gucci, nei giorni delle sfilate parigine, attraverso la pagina Instagram della casa di moda.

Si legge nel post: “Gucci e Kering sono lieti di annunciare che Sabato De Sarno assumerà il ruolo di direttore creativo della Casa. Nel suo nuovo ruolo, De Sarno condurrà lo Studio di Design della Casa a Marco Bizzarri, presidente e amministratore delegato di Gucci, con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa della Casa nelle collezioni donna, uomo, pelletteria, accessori e lifestyle. Marco Bizzarri, presidente e amministratore delegato di Gucci, ha commentato: “Sono lieta che Sabato si unisca a Gucci come nuovo direttore creativo della Casa, uno dei ruoli più influenti nel settore del lusso. Avendo lavorato con alcune delle case di moda di lusso più rinomate d’Italia, porta con sé un’esperienza vasta e rilevante. Sono certo che, attraverso la profonda comprensione e riconoscenza di Sabato per l’eredità unica di Gucci, guiderà i nostri team creativi con una visione distintiva che aiuterà a scrivere questo entusiasmante prossimo capitolo, rafforzando l’autorità di moda della Casa sfruttando al contempo il suo ricco patrimonio”.

François-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato di Kering, ha dichiarato: “Centodue anni dopo che Guccio Gucci ha aperto il suo primo negozio a Firenze, Gucci rimane una delle case di lusso più iconiche, importanti e influenti al mondo. Con Sabato De Sarno al timone creativo, siamo fiduciosi che la Casa continuerà sia ad influenzare moda e cultura attraverso prodotti e collezioni altamente desiderabili, sia a portare una prospettiva singolare e contemporanea al lusso moderno”.

Sabato De Sarno ha detto: “Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di direttore creativo di Gucci. Sono orgoglioso di entrare a far parte di una Casa con una storia e un patrimonio così straordinario, che negli anni ha saputo accogliere e custodire i valori in cui credo. Sono commosso ed entusiasta di contribuire alla mia visione creativa per il brand”. De Sarno presenterà la sua collezione di passerelle di debutto alla Milano Women’s Fashion Week a settembre 2023.